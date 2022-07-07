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Некоторые защитники Азовстали потеряли до 50 кг, у большинства ампутированы конечности - жена бойца Азова Зарицкая

7 июля, 2022 четверг
11:01
война с Россией

Жена бойца Азова Наталья Зарицкая сообщила, что некоторые вернувшиеся из российского плена защитники завода "Азовсталь" потеряли до 50 кг веса, у большинства ампутированы конечности

Украинка поделилась деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Некоторые вернувшиеся из российского плена защитники Азовстали потеряли до 50 кг веса. У большинства воинов ампутированы конечности, некоторые имеют проблемы со зрением, со слухом. Много осколочных ранений", - отметила Зарицкая.

Жена азовца добавила, что вернувшимся из плена украинским воинам нужно больше времени для адаптации.

"Для адаптации ребят, вернувшихся из плена, прошло еще мало времени. Пока остается только ждать, дать время на то, чтобы ребята пришли в себя и реабилитировались", - отметил Наталья Зарицкая.

  • 28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Мариуполя.
  • 29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 - защитники Азовстали.

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