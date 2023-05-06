Некоторые западные политики призывают Украину отказаться от деоккупации Крыма и пугают ядерной войной – Ташева

Об этом сообщила в интервью польскому агентству PAP постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Некоторые западные политики нас предостерегают. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть Крым. Однако я могу вас заверить, что связь между Крымом и Украиной очень крепкая, она тянется еще с козацких времен, и ничто этого не изменит" , – сказала Ташева.

Она подчеркнула, что предостережения раздаются от некоторых политиков. По их мнению, возвращение полуострова возможно, но это может иметь огромные последствия, как для Крыма, так и для Украины. Их имена Ташева отказалась раскрывать.

"Также были тезисы, согласно которым Крым никогда не был украинским. Я их хочу похвалить, потому что Крым никогда не был русским. Это были колонизированные территории, но с исторической преемственностью и крымско-татарскими корнями. Связь с Крымом и Украиной очень крепка и продолжается непрерывно от козацких времен и по сей день", - отметила представительница.

Ташева отметила, что Россия рассматривает полуостров как стратегически важную территорию, пытается присвоить украинскую историю и культуру.

Представительница предположила, что Украина может вернуть Крым в ближайшее время.