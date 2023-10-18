"Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины": в ЕС заложен бюджет на помощь Украине

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.

ЕС не придется выбирать между помощью Ближнего Востока или Украины, потому что деньги бюджета на поддержку Украины уже проработаны.

"Позвольте мне высказать важное мнение. Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины, и мы будем вынуждены выбирать, кому помогать. Мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно. Важно, что наше предложение для (уточнения – ред.) многолетнего бюджета ЕС уже было проработано, и большой объем помощи для Украины уже в процессе подготовки, потому что мы знаем – они воюют за наши ценности, мы будем стоять рядом с ними так долго, как это будет необходимо", - заявила Урсула фон дер Ляен.