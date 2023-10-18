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"Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины": в ЕС заложен бюджет на помощь Украине

18 октября, 2023 среда
01:17
Война с Россией

Евросоюз будет продолжать помощь Украине, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, а в бюджете ЕС заложен большой объем финансов для поддержки Украины

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.

ЕС не придется выбирать между помощью Ближнего Востока или Украины, потому что деньги бюджета на поддержку Украины уже проработаны.

"Позвольте мне высказать важное мнение. Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины, и мы будем вынуждены выбирать, кому помогать. Мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно. Важно, что наше предложение для (уточнения – ред.) многолетнего бюджета ЕС уже было проработано, и большой объем помощи для Украины уже в процессе подготовки, потому что мы знаем – они воюют за наши ценности, мы будем стоять рядом с ними так долго, как это будет необходимо", - заявила Урсула фон дер Ляен.

  • 17 октября Евродепутаты одобрили в первом чтении план создать Фонд помощи Украине на 4 года, предусматривающий выделение в виде грантов и кредитов до 50 миллиардов евро. Однако выдвинули новые условия.
Украина
ЕС
Еврокомиссия
помощь Украине
Урсула фон дер Ляйен
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