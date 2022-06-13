Некоторые страны считают, что Украине еще рановата в ЕС, - премьер Литвы
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила, что в Евросоюзе пока не достигли единого консенсуса относительно членства Украины в ЕС
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на интервью Шимоните для Newsweek.
"Есть мнения, что, возможно, еще рано, что это не по правилам, что это также противоречит подходу к Западным Балканам. И я считаю, это жалко. В этом процессе одинаково важны и Западные Балканы, и Восточное партнерство", — заявила Шимоните.
Она также отмечает, что поддержка членства Украины в ЕС является как стратегическим, так и моральным долгом.
"Мы видим, как люди фактически умирают за ценности, которые закреплены в европейском законодательстве. Я знаю, что для многих стран это кажется довольно странным, потому что страна находится в состоянии войны. И вы запускаете процесс, с которым страна, возможно, не справится, потому что имеет более неотложные дела", - сказала премьер Литвы.
Однако Шимоните подчеркнула, что статус кандидата — это не то, что полноправное членство. По ее словам, к началу переговоров на этот счет может уйти еще много лет.
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