Некоторые страны НАТО хотят продолжения войны в Украине, – глава МИД Турции
Некоторые страны-члены хотят, чтобы война в Украине продолжалась. Таким образом они хотят добиться большего ослабления России
Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле, прошедших 29 марта. Но, как отмечает Чавушоглу, после встречи министров иностранных дел НАТО сложилось впечатление, что в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась.
"Пусть война продолжается, а Россия слабеет", – отмечает он.
Дипломат также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Зеленского. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактирует с ними обоими.
- Президент Турции также уверял, что его страна будет прилагать усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира между Москвой и Киевом.
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