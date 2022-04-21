Некоторые страны НАТО хотят продолжения войны в Украине, – глава МИД Турции

Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле, прошедших 29 марта. Но, как отмечает Чавушоглу, после встречи министров иностранных дел НАТО сложилось впечатление, что в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась.



"Пусть война продолжается, а Россия слабеет", – отмечает он.

Дипломат также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Зеленского. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактирует с ними обоими.

Президент Турции также уверял, что его страна будет прилагать усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира между Москвой и Киевом.

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