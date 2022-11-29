Некоторые страны имеют нужное оружие, но не планируют продавать его Украине в достаточном количестве, - Кулеба

Об этом он сообщил в интервью изданию Politico .

"Мы должны смотреть в глаза одному факту: в мире есть страны, имеющие то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям", - отметил Кулеба.

По его словам, вместо того, чтобы тратить время на попытки убедить эти страны в продаже оружия, нужно уже запустить производство. Это поможет избежать зависимости "от капризов третьих стран, у которых есть вещи в запасах, но которые не желают ими делиться". Он отметил, что должностным лицам сейчас нужно быть реалистами и меньше полагаться на непостоянных партнеров.

Также министр иностранных дел призвал страны НАТО "уже сегодня начать производство необходимого оружия", без которого Украина не выиграет так просто. В частности, Кулеба отметил, что Украине сейчас нужны системы ПВО, танки и производственные линии.

Кроме того, Кулеба открыто сказал об изменениях, которые хотел бы видеть в принятых Западом решениях по поддержке Украины. В то же время он приветствовал уже имеющийся вклад в поддержку Киева.

"Мы потеряли слишком много времени – и слишком много жизней, и слишком много квадратных километров нашей земли. Поэтому я думаю – я надеюсь – что мудрость победит, что все надо делать вовремя, а не ждать, когда развернется очередная трагедия, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине", - подчеркнул Кулеба.

Также министр иностранных дел прокомментировал сообщение о давлении от партнеров по переговорам с РФ.

"Я бы не сказал, что его не существует, но оно не приняло формы даже мягкого давления… Я бы назвал это просто обсуждением того, что будет дальше, как мы собираемся справиться с этим вместе", - заметил Кулеба.

29 ноября стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз призвал Германию предоставить Украине ЗРК Patriot.