Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

"Столица готовится к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях", - говорится в заявлении.

Сообщается, что на начало августа завершено выполнение работ в 105 учреждениях.

В общем, укрытия уже имеют:

83% заведений дошкольного образования;

91 % общего среднего образования;

95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;

﻿75% учреждений профессионального высшего и высшего образования;

Заведения, не имеющие своих укрытий, заключают договоры с соседними объектами, где есть укрытие с достаточным количеством мест.

Также для некоторых школ будут построены специальные отдельные подземные хранилища на их территории. Это будут экспериментальные проекты. Планируется, что они будут готовы к концу года.

Формы и форматы обучения будут определены после завершения работ и увеличения мест в укрытиях.

Всего в Киеве есть 1056 коммунальных образовательных учреждений, которые обеспечивают образование более 405,8 тыс. детям и молодым людям разных возрастов.

Что известно о проверке укрытий

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия на Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все хранилища в городе будут постоянно открыты.

КГГА заявила , что укрытие в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.

10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию.

В то же время ГСЧС сообщила , что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий - около 63 тыс. объектов, из которых около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.

19 июля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности дал советы украинцам, которые сталкиваются с закрытыми укрытиями во время воздушной тревоги.

29 июля стало известно , что около 65% учебных заведений в Украине имеют укрытие. Отмечается, что лучшая ситуация с укрытиями в учреждениях профессионально-технического образования – 95%. Лишь 55% детских садов имеют укрытие, а в школах ситуация немного лучше – 75% оборудованы бомбоубежищами.