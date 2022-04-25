Некоторые розничные сети отказываются платить налоги за 2021 год под прикрытием войны, – Гетманцев
Война показала кто есть кто: некоторые розничные сети, несмотря на рост выручки, отказываются платить налоги за 2021 год
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"Подавляющее большинство налогоплательщиков добросовестны, но есть компании, которые используют войну как повод", – сказал он в интервью "Украина 24".
Гетманцев объяснил, что некоторые торговые сети, несмотря на рост выручки при падении маржи, отказываются уплачивать налог на прибыль за 2021 год, имеют просроченную задолженность перед партнерами.
"Причем они... неплохо чувствуют себя: выручка увеличилась, хотя маржинальность снизилась", – добавил парламентарий.
"Война показала, кто есть кто", – заметил он.
Напомним, в Украине более 400 предприятий переместили из зоны боевых действий в более безопасные области.
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