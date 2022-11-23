Об этом агентству Reuters рассказал Международный адвокат по уголовным делам, британский юрист Вейн Джордаш, помогающий Украине расследовать военные преступления оккупантов.

Расследуя факты изнасилований, которые происходили во время оккупации российскими войсками северной части Киевщины и других территорий, он пришел к выводу, что некоторые случаи сексуального насилия включали уровень организации российских вооруженных сил, "свидетельствовавший о планировании этих преступлений на системном уровне".

Юрист не назвал конкретных лиц, в отношении которых идет расследование, однако отметил, что есть доказательства планирования сексуального насилия при вторжении в Украину.

Джордаш является частью команды, которая при поддержке Запада оказывает Украине помощь в юридической экспертизе. Он добавил, что рано делать вывод о том, насколько распространена была практика такого насилия, поскольку расследования на недавно освобожденных территориях Украины находятся на ранней стадии. Однако уже исследованные модели свидетельствуют, что сексуальное насилие, вероятно, "происходило чаще" на территориях, оккупированных в течение длительного времени.

Агентство Reuters добавляет, что опросил людей, работавших с вероятными жертвами, включая правоохранителей, врачей и юристов, а также вероятных жертв изнасилования и членов других семей. Многие опрошенные утверждали, что членов семьи заставляли наблюдать за насилием, в преступлении принимали участие несколько солдат или они действовали под угрозами оружием.

Согласно Женевской конвенции, изнасилование является военным преступлением. Распространенное или систематическое сексуальное насилие может быть приравнено к преступлениям против человечности.

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