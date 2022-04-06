Некоторые решили воспользоваться войной, чтобы ввести в Украине цензуру. И по заказу российского агрессора начать уничтожать украинское телевидение, - Княжицкий об отключениях "Еспресо", "Прямого" и 5 канала

Николай Княжицкий поделился своим взглядом на закрытие телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5-й" в разговоре с корреспондентом издания "Высокий Замок".



- Кто во время войны и из-за чего выбросил из украинской телесети 100-процентно патриотично-украинские "Еспресо", "Прямой", "5 канал"?

- Юридически это сделал мужчина, по фамилии Семерей, исполняющий обязанности главы концерна РРТ. Он выключил сигналы "Еспресо", "Прямого", "5 канала", вместо них включил сигналы других каналов. Устно этот чиновник ссылается на какие-то указания сверху – как мы понимаем, они поступили от кого-то из Офиса президента.



Некоторые решили воспользоваться войной, чтобы ввести в Украине цензуру. И по заказу российского агрессора начать уничтожать украинское телевидение. Так же, как агрессор уничтожает ракетами-бомбами телевизионные башни в Киеве, Ривном, Луцке, Виннице, выключает украинские каналы в Мелитополе, Херсоне, на других оккупированных территориях, – так же господин Семерей, незаконно выключая украинские телевизионные каналы, лишает украинцев права на правду. За это он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

- Бытует мнение, что эти каналы власти закрыли, чтобы там не звучали альтернативные суждения о содержании возможных мирных (а некоторые предполагает – капитуляционных) соглашений с Россией... Дескать, демократическая оппозиция не будет молчать, если соглашения будут такими, - так что надо эти рупоры свободной мысли убрать…

– Такое мнение имеет право на существование. Но, скорее всего, кто-то прикрывается и спекулирует на этих соглашениях для того, чтобы установить в Украине диктатуру. Таких людей в окружении президента Зеленского много. Кто-то из них и дал такое указание.

- Какие последствия будет иметь, грубо говоря, "санация"? Не расколет ли это единый внутриполитический фронт? Не отвлечет ли от Украины демократический западный мир?

- Риск этого очень велик, поскольку "Еспресо" имеет среди своих партнеров программу "Голос Америки", финансируемую США, программы Би-би-си, финансируемые Великобританией, – эти страны являются нашими ближайшими союзниками в борьбе с врагом. На упомянутых каналах выходили программы France24, крымскотатарского ATR, многих других партнеров, всесторонне показывающих жизнь украинцев во время российской агрессии. Странно выходит: мы, Украина, просим поддержки этих стран – и вместе с тем выбрасываем из эфира программы, которые готовят их журналисты. Очевидно, это подкоп под широкую международную поддержку Украины.

- Как "Еспресо", "Прямой", "5 канал" борются, защищают свое право на вещание, на свободу слова? И знает ли об этих притеснениях президент Зеленский? Почему его реакции нет?

– Я благодарен вам за эти вопросы. Когда журналисты поднимают эту проблему, когда голосов в нашу защиту будет звучать много, возможно, президент это шокирующее событие заметит… Ожидаем его реакции. И надеемся на наказание тех, кто вводит в Украине цензуру.

"Еспресо" сейчас, может быть, немного легче, чем другим закрытым телеканалам – он остался в некоторых кабельных сетях и на спутнике. "5-му" и "Прямому" сложнее, потому что их коммутация шла через концерн РРТ – их вообще отключили от всего вещания.

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На этих каналах работают очень профессиональные журналисты. Часть из них ушла на фронт. Часть журналистов "Еспресо" проживала в разбомбленных ныне Буче, Ирпене. Наша журналистка Лена Чиченина вела "Бучанский дневник", убегала от орков, чудом осталась жива – сейчас работает во Львове. И теперь после пережитой ею трагедии в Буче некий господин Семерей и те, кто дал ему указание из Офиса президента, хотят эту девушку, других журналистов, выбравшихся из районов боевых действий, лишить работы, выбросить на улицу. Они хотят лишить зарплаты журналистов "Еспресо", которые пошли с оружием в руках защищать страну. Это свинство и враждебная диверсия!

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

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