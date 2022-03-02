Некоторые пропагандистские СМИ России 27 февраля начали писать о создании "Федеративной республики Украины"
Некоторые российские сайты 27 февраля начали публиковать новости о якобы сдаче украинских регионов и создании псевдоформирования "Федеративная республика Украина"
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайты российских пропагандистов.
"Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем о формировании нового демократического государства Федеративной республикой Украины", - говорится в сообщениях российских пропагандистских сайтов.
Издание отмечает, что фейк начали распространять мелкие региональные издания, предположительно "отрезанные от реальности из-за пропаганды центрального телевидения России".
Публикацию на сайт "Мир и мы" разместили в среду 27 февраля.
- Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил , что продвижение врага в Черниговском и Сумском направлении остановлено, ЗСБУ впервые за семь дней полномасштабной войны перешли в наступление на окраинах Горловки.
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