Некоторые пропагандистские СМИ России 27 февраля начали писать о создании "Федеративной республики Украины"

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайты российских пропагандистов.



"Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем о формировании нового демократического государства Федеративной республикой Украины", - говорится в сообщениях российских пропагандистских сайтов.



Издание отмечает, что фейк начали распространять мелкие региональные издания, предположительно "отрезанные от реальности из-за пропаганды центрального телевидения России".



Публикацию на сайт "Мир и мы" разместили в среду 27 февраля.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил , что продвижение врага в Черниговском и Сумском направлении остановлено, ЗСБУ впервые за семь дней полномасштабной войны перешли в наступление на окраинах Горловки.