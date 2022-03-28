Некоторые похищенные россиянами мэры украинских городов найдены мертвыми, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил в интервью The Economist .

По его словам, российские оккупанты похищают городских голов захваченных городов, а некоторых из них нашли мертвыми.

"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторые из них мы не можем найти. Некоторые из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены", - сказал Зеленский и отметил, что тактика россиян не изменилась с 2014 года, когда они оккупировали часть Донбасса.

Напомним, российские кафиры 26 марта вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу, а также похитили мэра Юрия Фомичева. Городской голова позже был освобожден.

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