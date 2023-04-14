Некоторые подразделения спецназа РФ потеряли в Украине 90-95% личного состава, - WP

Об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на обнародованные секретные документы Пентагона.

Американские официальные лица объясняют свои оценки тем, что российское командование чрезмерно полагается на специализированные подразделения, используемые в составе фронтовых пехотных формирований.

Со ссылкой на аэрофотосъемку и другие разведывательные данные журналисты утверждали, что 22-я и две другие бригады российских спецназовцев потеряли от 90 до 95 процентов личного состава.

"Проблемы России усугубляются потерей опыта в ее элитных войсках. Солдаты спецотрядов нуждаются как минимум в четырех годах специализированной подготовки, говорится в американских документах, и делается вывод, что Москве может понадобиться целое десятилетие, чтобы восстановить эти подразделения", - отметили авторы WP.

Согласно статье неизвестно, сколько спецназовцев было убито или ранено в Украине, но есть оценка, основанная на перехватах, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, оставив в строю только 125 человек из 900 развернутых".

"Аналитики американской разведки отследили каждое спецназовское подразделение, вернувшееся из Украины домой на юг России - за исключением одного: 25-го полка спецназа. Серьезные потери личного состава и техники "могут объяснить, почему нет четких разведывательных данных об их возвращении в гарнизон", – добавили в материале.