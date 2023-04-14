Некоторые подразделения спецназа РФ потеряли в Украине 90-95% личного состава, - WP
По оценкам США, потери российских спецназовцев иногда достигли 90-95% человек: на восстановление может потребоваться десятилетие
Об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на обнародованные секретные документы Пентагона.
Американские официальные лица объясняют свои оценки тем, что российское командование чрезмерно полагается на специализированные подразделения, используемые в составе фронтовых пехотных формирований.
Со ссылкой на аэрофотосъемку и другие разведывательные данные журналисты утверждали, что 22-я и две другие бригады российских спецназовцев потеряли от 90 до 95 процентов личного состава.
"Проблемы России усугубляются потерей опыта в ее элитных войсках. Солдаты спецотрядов нуждаются как минимум в четырех годах специализированной подготовки, говорится в американских документах, и делается вывод, что Москве может понадобиться целое десятилетие, чтобы восстановить эти подразделения", - отметили авторы WP.
Согласно статье неизвестно, сколько спецназовцев было убито или ранено в Украине, но есть оценка, основанная на перехватах, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, оставив в строю только 125 человек из 900 развернутых".
"Аналитики американской разведки отследили каждое спецназовское подразделение, вернувшееся из Украины домой на юг России - за исключением одного: 25-го полка спецназа. Серьезные потери личного состава и техники "могут объяснить, почему нет четких разведывательных данных об их возвращении в гарнизон", – добавили в материале.
- Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что российская армия и вагнеровцы под Бахмутом, Донетчина, за последние две недели потеряли около 4,5 тыс. военных убитыми и ранеными.
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