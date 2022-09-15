Об этом сообщает минобороны Великобритании в твиттере .

Британская разведка отмечает, что Украина продолжает устанавливать контроль над освобожденными районами Харьковщины.

Россияне в то же время отошли от области западнее реки Оскол. Разведчики заметили, что способ отвода войск на этот раз отличался от предыдущих: некоторые подразделения отступали организованно, некоторые - бежали в панике.

Во время отступления российская армия оставила много техники, среди которой как минимум один контрбатарейный радар ZOOPARK и по крайней мере одна артиллерийская машина управления IV14.

"Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и, вероятно, локальные неудачи в командовании и управлении", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 сентября Россия потеряла в Украине более 53 тысяч своих военных.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил , что российские войска оставили на Харьковщине столько техники, что хватило бы на вооружение средней страны Европы.