Некоторые подразделения российской армии отступали с украинских территорий неорганизованно и явно в панике, - британская разведка
Отдельные подразделения российской армии отступали с Харьковщины неорганизованно и в панике. Причиной тому могут быть локальные неудачи в командовании и управлении
Об этом сообщает минобороны Великобритании в твиттере .
Британская разведка отмечает, что Украина продолжает устанавливать контроль над освобожденными районами Харьковщины.
Россияне в то же время отошли от области западнее реки Оскол. Разведчики заметили, что способ отвода войск на этот раз отличался от предыдущих: некоторые подразделения отступали организованно, некоторые - бежали в панике.
Во время отступления российская армия оставила много техники, среди которой как минимум один контрбатарейный радар ZOOPARK и по крайней мере одна артиллерийская машина управления IV14.
"Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и, вероятно, локальные неудачи в командовании и управлении", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 14 сентября Россия потеряла в Украине более 53 тысяч своих военных.
- Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил , что российские войска оставили на Харьковщине столько техники, что хватило бы на вооружение средней страны Европы.
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