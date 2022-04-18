Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

"У нашего полка самые большие потери, бл...дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – рассказывает оккупант своей жене.

По его словам, уцелевшие захватчики больше не верят в свою победу, у них "начала ехать крыша", а единственное, чем они сейчас занимаются - бегут от украинских воинов.

"Выдвинулся - пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж...пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, - перестрелка начинается. Есть, думаю, мы в кольцо. Снова убегал, б...дь, - жалуется он.

И после такого уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и расторгнуть контракт: "Второй раз я сюда не поеду!"

Напомним, сегодня, 18 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал вероятный приезд "повара Путина" на Донбасс: "В России плохи дела".

Данилов сообщил , что у России еще "к черту" ракет, могут "делать нам нервы".

Он также рассказал , что россияне предприняли попытки наступления на Востоке.



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