Некоторые мои друзья исчезли, другие - потеряли дома, знакомых и близких, - Усик
Украинский боксер Александр Усик заявил, что из-за российской агрессии не может выйти на связь с некоторыми из своих друзей
Об этом Усик рассказал в интервью YouTube каналу Blockasset.
По его словам, в Украине из-за российского вторжения происходят страшные вещи – люди гибнут и теряют друзей и близких.
"Некоторые мои знакомые и друзья исчезли, мы не знаем, где они сейчас. Многие мои близкие потеряли дома, своих знакомых, своих близких. На самом деле то, что сейчас происходит в Украине – это очень страшно. Я ежедневно молюсь, чтобы это скорее закончилось". Бокс по сравнению с войной – это младенец, это маленький ребенок. Война – это страшная вещь, которую не пожелаешь даже врагу", – сказал Усик.
У боксера было право оставить в условиях военного положения Украину, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону. Однако позже принял решение оставить Украину ради поединка с британцем Энтони Джошуа.
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Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа.
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