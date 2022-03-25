Некоторые категории детей, выехавших из Украины из-за войны, должны стать на консульский учет, - Офис президента

Об этом говорится в телеграмм-канале Офиса президента.



Обязательно ставить на консульский учет необходимо детей, до выезда постоянно живших в заведении для детей; которые были устроены в семьи патронатных воспитателей; переданы под опеку, попечительство, устроенные в приемные семьи или детдомы семейного типа; дети, выехавшие за границу в сопровождении одного из родителей (без согласия другого), бабушки, дедушки, брата, сестры, брата, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных только одним из родителей.



Взятие на учет необходимо для координации оказания помощи детям и сопровождающим их взрослым. В консульство или посольство следует обратиться в течение одного рабочего дня после прибытия в окончательный пункт назначения. В Офисе президента советуют сразу уведомить дипведомство о прибытии и при первой возможности подать документы.



Необходимо найти посольство или консульство Украины, средствами электронной связи сообщить данные ребенка (ФИО, дату рождения, учебное заведение в Украине, адрес проживания за границей, сведения сопровождающего человека, статус, контакты), ознакомиться с информацией на сайте или в фейсбуке консульства, узнать время приема и предусмотрена ли запись, записаться на прием и прибыть в консульство с необходимыми документами.



Консульский учет ведут зарубежные учреждения Украины. Найти нужное посольство или консульство можно на сайте МИД .



Об изменении места нахождения ребенка также необходимо сообщить в посольство или консульство и снова поставить его на учет, если адрес принадлежит к консульскому округу другого зарубежного учреждения Украины.



Для постановки на учет нужно иметь фото 35 х 45 мм, загранпаспорт ребенка, украинский паспорт, свидетельство о рождении или выписке из ЗАГСа, документ, выданный иностранными органами, о подтверждении пребывания и адреса ребенка в определенной стране, оригинал украинского или загранпаспорта человека, сопровождающая ребенка, документы о подтверждении сопровождения и представительство интересов ребенка за границей.

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