"Некоторые группировки увидели, что общество их не поддерживает": Зеленский об анонсированном им "госперевороте"

Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".

"О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", – заявил он.

Зеленский сообщил, что власти следят за ситуацией по поводу вероятного госпереворота.

"Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их", - заявил он.

Зеленский сказал, что власти получали информацию о внутренней дестабилизации от США.

"Они понимают все. Мы получали информацию о внутренней дестабилизации, когда сотрудничали наши разведки. Я ведь получил не просто так эту информацию. Все знают об этом", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".

Журналист BuzzFeedNews назвал лиц , причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине стоит Российская Федерация .