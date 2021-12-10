"Некоторые группировки увидели, что общество их не поддерживает": Зеленский об анонсированном им "госперевороте"
Президент Владимир Зеленский заявил, что готовившие государственный переворот люди не изменили свои планы
Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".
"О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", – заявил он.
Зеленский сообщил, что власти следят за ситуацией по поводу вероятного госпереворота.
"Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их", - заявил он.
Зеленский сказал, что власти получали информацию о внутренней дестабилизации от США.
"Они понимают все. Мы получали информацию о внутренней дестабилизации, когда сотрудничали наши разведки. Я ведь получил не просто так эту информацию. Все знают об этом", - заявил он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и обсуждается участие Рината Ахметова.
- Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".
- Журналист BuzzFeedNews назвал лиц , причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.
- Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине стоит Российская Федерация .
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