Некоторые частные армии в РФ заинтересованы в максимальной смертности своих военных, чтобы не платить деньги, - экономист Ус
Владельцы частных военных компаний заинтересованы, чтобы их военные не возвращались из Украины, потому что не хотят платить деньги, - поэтому их координаты могут передавать ВСУ
Об этом в эфире Еспресо заявил кандидат экономических наук Иван Усс.
"Российские военные блоггеры пишут, что деньги военным не выплачиваются. Сейчас примерно 26 частных армий в России неожиданно появилось. Люди, которые помнят про Средневековье, вспомнят термин "феодализм" и феодальные войны. В РФ сейчас он формируется, когда каждая компания имеет свою армию. До феодальных войн может пройти несколько месяцев. Я не исключаю начала существенных внутренних военных распрей в этом году", - отметил эксперт.
Ус добавил: слышатся заявления, что отдельные такие подразделения не выплачивают деньги.
"Возникает ситуация, когда определенные российские вожди заинтересованы в максимальной смертности своих военных, потому что не нужно будет платить. Это может привести к тому, что они сами будут давать ВСУ координаты этих групп, чтобы экономить деньги. Эта модель сейчас складывается в России в значительной степени из-за того, что деньги там заканчиваются", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное