Об этом в эфире Еспресо заявил кандидат экономических наук Иван Усс.

"Российские военные блоггеры пишут, что деньги военным не выплачиваются. Сейчас примерно 26 частных армий в России неожиданно появилось. Люди, которые помнят про Средневековье, вспомнят термин "феодализм" и феодальные войны. В РФ сейчас он формируется, когда каждая компания имеет свою армию. До феодальных войн может пройти несколько месяцев. Я не исключаю начала существенных внутренних военных распрей в этом году", - отметил эксперт.

Ус добавил: слышатся заявления, что отдельные такие подразделения не выплачивают деньги.

"Возникает ситуация, когда определенные российские вожди заинтересованы в максимальной смертности своих военных, потому что не нужно будет платить. Это может привести к тому, что они сами будут давать ВСУ координаты этих групп, чтобы экономить деньги. Эта модель сейчас складывается в России в значительной степени из-за того, что деньги там заканчиваются", - подытожил он.