Некоторые блоки АЭС в Восточной Европе не могут мгновенно отказаться от топлива из РФ, – эксперт по атомной энергетике Литвинский
Запад уже начал процесс отказа от российского топлива для атомных электростанций – для этого нужно время и технические усилия
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.
"Запад уже решился на определенные санкции против Росатома. Дело в том, что подобные меры не мгновенные и их могут внедрять в течение года или нескольких. Полностью отказаться от ядерного топлива российского производства невозможно для отдельных энергоблоков, которые сейчас эксплуатируются в Восточной Европе. Для того, чтобы заменить это топливо нужно и время, и технические усилия. По этому пути уже идут", - заявил он.
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Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил , что удастся ввести масштабные санкции против Росатома, но это не будет мгновенно.
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