Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

"Запад уже решился на определенные санкции против Росатома. Дело в том, что подобные меры не мгновенные и их могут внедрять в течение года или нескольких. Полностью отказаться от ядерного топлива российского производства невозможно для отдельных энергоблоков, которые сейчас эксплуатируются в Восточной Европе. Для того, чтобы заменить это топливо нужно и время, и технические усилия. По этому пути уже идут", - заявил он.

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Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил , что удастся ввести масштабные санкции против Росатома, но это не будет мгновенно.