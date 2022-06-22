Некоторое время на Харьковщине и в городе будет опасная ситуация. Россия сейчас имеет ресурс для обстрелов, - Згурец
Эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что противник использует возможности артиллерии для ударов по всем окрестным населенным пунктам вокруг Харькова и самому городу
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если мы учтем заявления президента Зеленского, а также заместителя министра обороны госпожи Маляр о том, что Харьковское направление становится достаточно опасным, то это как раз отражает текущую ситуацию. Враг пытается отразить те участки, которые были за нашими войсками, в формате контратаки и контрнаступления Противник использует возможности артиллерии для ударов по всем окрестным населенным пунктам вокруг Харькова и самому городу...Поэтому некоторое время ситуация на Харьковщине и в самом городе будет достаточно опасна, учитывая, что у РФ есть возможности для таких действий", - сказал Згурец.
Эксперт добавил, что сейчас РФ преследует цель уменьшить влияние ВСУ на определенных важных для врага участках.
"Россия имеет тактические и оперативно-тактические желания. Первые - это отодвинуть украинские войска от границы, а вторые - минимизировать влияние украинских войск на линии сообщения между российской территорией и непосредственно Купянском, которое является основной базой для снабжения сил и средств для российских группировок" , расположенные на Изюмском направлении", - заметил он.
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На Харьковщине 22 июня россияне убили троих гражданских, ранили пятерых, еще один человек погиб вечером 21 июня
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