Об этом идет речь на сайте Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи они с польским коллегой обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений, совместной защиты свободы наших народов и Европы в целом.

"Конечно, говорили об обороне, о безопасности, о поддержке, убежищах украинцев, наших детей в Польше. Очень благодарен тебе, Анджей, твоей жене, вашему правительству и обществу дружной Польши, которые так тепло и по-братски относятся к Украине", – отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что "некоторая помощь нуждается в тишине, но важно, чтобы эту тишину потом услышал враг". Он подчеркнул, что потребности Украины подробно известны польскому лидеру, и добавил, что для Украины приоритетом сегодня является вопрос поддержки оружием.

Анджей Дуда выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией, возвращении всех оккупированных территорий и восстановлении и укреплении нашей страны. И заверил, что Польша, как и другие демократические страны-партнеры, поддержит Украину на этом пути.

"Я хочу, чтобы вы были уверены: Польша и поляки с вами и будут поддерживать вас до последнего дня вашей борьбы. Мы глубоко верим, что это будет ваша победная борьба, и мы стоим рядом с вами", – сказал Дуда.

Анджей Дуда сегодня принял участие во втором саммите Крымской платформы. Во время своего выступления он заверил украинцев во всесторонней поддержке Польши, а также отметил, что Запад должен изменить свою политику в отношениях с Россией, в частности, не просто прекратить проект "Северного потока-2", а полностью демонтировать его.

Кроме того, в Киеве Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли Аллею смелости, на которой будут отмечать настоящих друзей Украины. Именно польский президент стал первым иностранным лидером, отмеченным на этой аллее.

Визит президента Республики Польша проходит в канун Дня Независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала полномасштабной войны. Предыдущие встречи состоялись 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.

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