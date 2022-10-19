Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем facebook .

Николенко отметил, что ему "трудно представить" что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Он также подчеркнул, что украинское посольство регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно", - пишет спикер МИД Украины.

Николенко также подчеркнул, что Украина ожидает более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", – отметил он.

19 октября в МИД Китая заявили , что не знают об атаке дронов на Киев, когда погибли пять человек и пострадала инфраструктура, вместо этого предлагают "сдержанность и дипломатические усилия".

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