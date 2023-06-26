Об этом пишет в своей статье "Почему от выступлений украинских властей в Лондоне жутко" редактор отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева .

"Если вы просите денег, тем более очень много денег, то просто обязаны заинтересовать инвестора, очертить преимущества сотрудничества и, да, будущие общие прибыли, вероятные темпы роста, глубину рынков, ниши – перспективные и никем не занятые, конкурентные преимущества, нешаблонные подходы. Это, к сожалению, неполный перечень того, чего так и не увидели гости Конференции по восстановлению Украины, теперь уже в Лондоне", - отмечает автор.

По ее словам, единственной "прорывной" идеей стало очень неоднозначное предложение отказаться от наличных денежных средств.

Как отмечает автор, представители украинского правительства "мучили" западных партнеров "неструктурированным бредом, который максимально подчеркивает все недостатки нынешней власти: профессиональную и институциональную слабость правительства, поверхностность в оценках и планировании, огромное влияние крупного бизнеса на государство, соответственно, коррумпированность и схемогенность".

"Первое и ключевое – вектор развития. Украина предлагает традиционные проекты, которые базируются на существующей десятилетиями экономической модели. Эта экономическая модель маленькой открытой сырьевой экономики никому и никогда здесь не нравилась – тормозила рост, производительность, технологичность. Так что если вы тянете это дерьмо в будущее, объясните, зачем. Хотя бы инвесторам", – пишет Самаева.

"Второе ключевое – люди. Не бывает развития без людей, они производят, они потребляют, они все генерируют, от идей до налоговых поступлений. Людей у нас нет. И вот на сцене появляются украинские предложения: программа "Верни таланты" для работников креативных индустрий, временное трудоустройство в краткосрочных проектах, цифровая платформа для возвращения и реинтеграции и программа соцуслуг и компенсаций (включая расселение во временное жилье). , – констатирует автор. Это относительно возвращения наших, о привлечении чужих вообще ни слова.

"Третье ключевое – защита инвестиций. В наших широтах государство к местному бизнесу относится, как мачеха к Золушке, что уж говорить о каких-то иностранцах. Здесь бы в идеале – верховенство права и неотвратимость наказаний. Если нет, то хотя бы какие-то суверенные гарантии, в в том числе безопасность. Ну, воскресите ли "инвестиционных нянь". К сожалению. Вообще ничего", - констатирует издание.

"Это не глупость, это подлость. После такого падения просто путем эффекта низкой базы сравнения можно будет показывать вполне приличный экономический рост даже при минимальном улучшении. Какие-то деньги все равно найдутся и будут освоены, какие-то люди все равно вернутся, какие-то бизнесы выживут. Как-то оно будет. А проблемы начнутся уже после них", – резюмирует Юлия Самаева.

Напомним, Петр Порошенко во время юбилейного саммита Международного демократического союза в Лондоне показал политикам со всего мира потрясающие кадры разрушенных городов и сел Украины, уничтожаемых российскими варварами. Он призвал поддерживать Украину к победе над врагом.