Об этом сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает Интерфакс .

"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация", - сказал российский чиновник на совещании, на котором личному составу были представлены начальники управлений МВД в Магаданской области и временно оккупированном Севастополе.

Колокольцев отметил, что органы внутренних дел "обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски (связанные с некомплектом, – ред.)".

"Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу "воевать надо не числом, а умением", - сказал министр.