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"Некомплект очень большой": в МВД России заявили о критической нехватке силовиков

10 августа, 2023 четверг
17:29
Мир

В МВД России заявили об увольнении в июле 5 тыс. силовиков. Там считают некомплект личного состава сотрудников ведомства критическим

Об этом сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает Интерфакс .

"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация", - сказал российский чиновник на совещании, на котором личному составу были представлены начальники управлений МВД в Магаданской области и временно оккупированном Севастополе.

Колокольцев отметил, что органы внутренних дел "обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски (связанные с некомплектом, – ред.)".

"Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу "воевать надо не числом, а умением", - сказал министр.

  • 9 августа сообщалось, что в Мелитополе россияне планируют обучать в оккупированных помещениях вузов своих силовиков.
Новости
Россия
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