Нехватка высокоточного оружия может подтолкнуть РФ к покупке ракет у Ирана, несмотря на угрозы США, - FT
Россия воздерживается от закупки баллистических ракет у Ирана, опасаясь, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойное оружие
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей стран Запада.
По данным издания, Иран, поставляющий российской армии сотни беспилотников, готов к дальнейшему военному сотрудничеству, в том числе к поставкам баллистических ракет. В частности, отмечает газета, Москва и Тегеран уже рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на иранские баллистические ракеты, однако переговоры зашли в тупик из-за потенциальных последствий такого соглашения для обеих сторон.
Однако западные чиновники считают, что РФ может изменить свою позицию по отношению к иранским ракетам, поскольку недостаток собственных высокоточных боеприпасов становится все острее.
"Российские войска в отчаянном положении. Им нужны ракеты", - сказал один из собеседников газеты.
В то же время военные эксперты отмечают, что страны Запада не имеют эффективных рычагов влияния на Иран, которые позволили бы не допустить подобного соглашения, поскольку страна и так находится под западными санкциями.
"Иран – одна из немногих стран, готовых продавать оружие России", – сказал представитель министерства обороны США.
- Напомним, Иран снабжает России беспилотными, однако украинские силы обороны уже научились их умело сбивать . К тому же Россия сейчас испытывает нехватку "Шахедов".
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