Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей стран Запада.

По данным издания, Иран, поставляющий российской армии сотни беспилотников, готов к дальнейшему военному сотрудничеству, в том числе к поставкам баллистических ракет. В частности, отмечает газета, Москва и Тегеран уже рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на иранские баллистические ракеты, однако переговоры зашли в тупик из-за потенциальных последствий такого соглашения для обеих сторон.

Однако западные чиновники считают, что РФ может изменить свою позицию по отношению к иранским ракетам, поскольку недостаток собственных высокоточных боеприпасов становится все острее.

"Российские войска в отчаянном положении. Им нужны ракеты", - сказал один из собеседников газеты.

В то же время военные эксперты отмечают, что страны Запада не имеют эффективных рычагов влияния на Иран, которые позволили бы не допустить подобного соглашения, поскольку страна и так находится под западными санкциями.

"Иран – одна из немногих стран, готовых продавать оружие России", – сказал представитель министерства обороны США.