Нехватка подготовки, средств связи и прикрытия от артиллерии. The New York Times выяснила, почему на фронте так много потерь среди Теробороны
Американская газета The New York Times посвятила отдельный материал проблеме большого количества боевых потерь среди бойцов украинской Теробороны, после службы в своих городах отправившихся в зону боевых действий
Материал под названием "Плохо подготовленные к бою, добровольцы гибнут в боях вдали от дома" обнародован на сайте издания.
Как отмечается, статья подготовлена на основе общения с родственниками погибших добровольцев-терробороновцев из Западной Украины, их командиром, а также несколькими битвами (в частности, из Киева), которые попросили не наводить их имена.
Передислоцироваться из своих областей ближе к линии фронта, пишет NYT, терробороновцев "побуждали патриотизмом и чувство долга, а может и желанием не подвести своих собратьев". Но, вместе с тем, как сказал автору материала, корреспондент The New York Times в Великобритании и Ирландии Меган Спейша (Megan Specia) командир 103-й бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко, большинство пришедших к нему людей "никогда не служили в армии".
"Мнение о том, что люди могут просто начать действовать, когда приближается война, ошибочно, сказал он. Тогда уже поздно", - говорится в статье.
"Не буду скрывать от вас, что некоторые люди не были готовы покинуть территорию своего региона", - добавил полковник, но при этом подчеркнул, что из его бригады не было бойцов, отказавшихся ехать на восток Украины.
На фронт терробороновцев передислоцировали, обращает внимание NYT, из-за больших потерь среди регулярных частей ВСУ.
Помимо нехватки подготовки значительное количество павших на фронте среди направленных туда бойцов Территориальной обороны может быть вызвано и другими действиями, продолжает The New York Times.
"Киевскому подразделению (подробности не раскрываются - ред.) также дали выбор пойти на восток, и этих людей быстро присоединили к регулярному подразделению украинской армии. Воины территориальной обороны рассказали, что имели только автоматы, пулеметы и несколько противотанковых средств западного производства. Им не хватало того единственного оружия, которое определило ход войны в последние месяцы, — артиллерии. У них также было немного средств связи с подразделениями, которые имели это тяжелое вооружение", - говорится в статье.
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