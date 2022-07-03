Материал под названием "Плохо подготовленные к бою, добровольцы гибнут в боях вдали от дома" обнародован на сайте издания.

Как отмечается, статья подготовлена на основе общения с родственниками погибших добровольцев-терробороновцев из Западной Украины, их командиром, а также несколькими битвами (в частности, из Киева), которые попросили не наводить их имена.

Передислоцироваться из своих областей ближе к линии фронта, пишет NYT, терробороновцев "побуждали патриотизмом и чувство долга, а может и желанием не подвести своих собратьев". Но, вместе с тем, как сказал автору материала, корреспондент The New York Times в Великобритании и Ирландии Меган Спейша (Megan Specia) командир 103-й бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко, большинство пришедших к нему людей "никогда не служили в армии".

"Мнение о том, что люди могут просто начать действовать, когда приближается война, ошибочно, сказал он. Тогда уже поздно", - говорится в статье.

"Не буду скрывать от вас, что некоторые люди не были готовы покинуть территорию своего региона", - добавил полковник, но при этом подчеркнул, что из его бригады не было бойцов, отказавшихся ехать на восток Украины.

На фронт терробороновцев передислоцировали, обращает внимание NYT, из-за больших потерь среди регулярных частей ВСУ.

Помимо нехватки подготовки значительное количество павших на фронте среди направленных туда бойцов Территориальной обороны может быть вызвано и другими действиями, продолжает The New York Times.

"Киевскому подразделению (подробности не раскрываются - ред.) также дали выбор пойти на восток, и этих людей быстро присоединили к регулярному подразделению украинской армии. Воины территориальной обороны рассказали, что имели только автоматы, пулеметы и несколько противотанковых средств западного производства. Им не хватало того единственного оружия, которое определило ход войны в последние месяцы, — артиллерии. У них также было немного средств связи с подразделениями, которые имели это тяжелое вооружение", - говорится в статье.

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