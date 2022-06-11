Об этом сообщили в Forbes.

Отмечается, что в начале 2023 года в России была запланирована выдача новых цифровых паспортов в виде смарткарты и приложения с QR-кодом. Первоначально в тестовом режиме это планировали сделать в трех регионах – Москве, Московской области и Татарстане.

При этом использовать такой паспорт можно было по всей территории России. В нем должны быть необходимые данные о человеке - сам паспорт, отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, страховой номер индивидуального лицевого счета и цифровая подпись.

После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, этот проект пришлось "отложить на неопределенный срок". И причин для такого "откладывания" оказалось немало. Ведь в российском правительстве решили, что этот проект сейчас "не в приоритете", и в нынешних условиях "всем немножко не до того".

Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов, в России их нет даже для выпуска банковских карт. Ведь еще до начала войны большинство чипов для производства пластиковых смарткарт импортировались из европейских стран. Однако они ввели санкции против России, а компании перестали поставлять свою продукцию.

2 июня министерство экономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в Россию и Белоруссию из-за войны в Украине. Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам.

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