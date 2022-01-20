Нехватка овощехранилищ приводит к удорожанию "борщевого набора" зимой, - экономист
За неимением овощехранилищ в зимний период поставки овощей на внутренний рынок Украины уменьшаются, что провоцирует их подорожание
Об этом эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире "Агро:Экспресс" на Еспресо.TV.
"Когда речь идет о динамике цен на овощи и, в частности, о борщевом наборе, надо понимать, что большой объем таких овощей производится в домашних домохозяйствах. И для их хранения в Украине катастрофически не хватает хранилищ", - сказал он.
Поэтому даже при достаточно большом урожае с января Украина сталкивается со значительным резким сокращением поставок продукции местного производства. Это отражается на ценовой динамике.
"Эта продукция просто либо сгнивает, либо теряет свой внешний вид", - объяснил Пендзин.
Напомним, по данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре выросли на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и овощи - на 10% и 9,1% соответственно. Также выросли цены на сало, молоко, рис, хлеб, говядину, макароны, масло и другие продукты. А вот фрукты, сахар, постное масло подешевели на 3,9%-0,6%.
В целом инфляция в Украине в 2021 году ускорилась до 10% по сравнению с 5% в 2020 году.
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