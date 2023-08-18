Если речь идет о гуманитарке, то есть три позиции:

Ни одна страна НАТО турникеты, о которых идет речь, и которым цена 2 доллара (это подделка под К-турникет (САТ), определенный стандартами НАТО), не покупает и не снабжает нас гуманитаркой. То есть, передать их нам не могли.

То, что в аптечках ИПП (индивидуальный перевязочный пакет) Советского Союза — ничего страшного. Их можно простерилизовать и использовать. Но у стран НАТО не может быть ИПП Советского Союза.

Я полтора года была в нормальной коммуникации с Командующей Медицинскими силами. Сейчас она не отвечает ни на звонки, ни на публичные обращения.

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14 общественных организаций сделали обращение к Татьяне Остащенко. И наш Антикоррупционный совет сделал такой запрос. Она никак не реагирует. Говорит только о том, что, скорее всего, это было закуплено за государственные средства, а ввезено как гуманитарка.

Но даже если это была гуманитарка (еще раз подчеркну – страны НАТО таким не владеют), она должна была пройти проверку, и только после нее передана на "ноль".

Оксана Корчинская звонит по телефону и говорит: "Мы порвали 5 турникетов, чтобы наложить шестой".

Извините, тут даже не о яйцах речь, а о жизни людей, и о том, что кто-то не хочет отвечать за происходящее.

Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ

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