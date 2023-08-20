Неизвестный выбежал на поле во время женского ЧМ-2023 по футболу в футболке "Остановите Путлера"
Неизвестный мужчина во время финала женского ЧМ-2023 по футболу выбежал на поле в футболке с надписями "Остановите Путлера" и "Освободите Украину", на которой изображена карта нашей страны без Одесской области
Об этом пишет "Суспильное.Спорт ".
Это произошло во время первого тайма, на 26-й минуте матча. На неизвестном была маска, на передней стороне футболки размещалась надпись "Остановите Путлера" с карикатурным изображением президента РФ Путина. В свою очередь на спине было написано "Освободите Украину" и изображена карта нашего государства без Одесчины.
Фото: Getty images
Фото: getty images
Болельщик пытался подбежать к одной из лидеров сборной Англии Лорен Хэмп, но был задержан стюардами и выведен с поля. После нескольких минут перерыва матч продолжился.
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