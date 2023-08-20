Об этом пишет "Суспильное.Спорт ".

Это произошло во время первого тайма, на 26-й минуте матча. На неизвестном была маска, на передней стороне футболки размещалась надпись "Остановите Путлера" с карикатурным изображением президента РФ Путина. В свою очередь на спине было написано "Освободите Украину" и изображена карта нашего государства без Одесчины.

Фото: Getty images

Фото: getty images

Болельщик пытался подбежать к одной из лидеров сборной Англии Лорен Хэмп, но был задержан стюардами и выведен с поля. После нескольких минут перерыва матч продолжился.