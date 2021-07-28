Неизвестный сообщил о заминировании ЧАЭС
28 июля на электронную почту ГСП "Чернобыльская АЭС" от неизвестного лица поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"Два часа назад было получено анонимное письмо о минировании Чернобыльской атомной электростанции и возможного взрыва на ЧАЭС. Подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятия о возможной угрозе и повышенное внимание в свя связи с введенными мерами безопасности", - говорится в сообщении.
Сейчас информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения, приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в Зоне отчуждения.
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