Неизвестный сообщил о заминировании ЧАЭС

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.



"Два часа назад было получено анонимное письмо о минировании Чернобыльской атомной электростанции и возможного взрыва на ЧАЭС. Подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятия о возможной угрозе и повышенное внимание в свя связи с введенными мерами безопасности", - говорится в сообщении.



Сейчас информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения, приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в Зоне отчуждения.

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