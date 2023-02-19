Вот вам отрывок из дневника моего самого любимого мужчины, который в 1936 писал очередную статью, на этот раз об английских шахтерах:

"Заметил, что, кроме обычной нелюбви между северянами и южанами, есть еще неприязнь между йоркширцами и ланкаширцами и вдобавок — местечковая неприязнь между йоркширскими городами. Здесь вроде бы никто не слышал о других местах на юге Англии, кроме Лондона.

Если ты приехал с юга, значит, ты кокни, сколько бы это ни отрицал. Северянин южан презирает и в то же время обеспокоен тем, что последние лучше умеют жить, и он всячески хочет произвести на южан впечатление".

Я бы очень советовала почитать дневники Орвелла — там очень много просто бытовых наблюдений перед Второй Мировой. Какими были профашистские и коммунистические митинги и ораторы, и почему последние были слабее

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А вообще-то я бы сильно советовала почитать дневники Оруэлла — там очень много просто бытовых наблюдений перед Второй Мировой. Какими были профашистские и коммунистические митинги и ораторы и почему последние были слабее.

Как большая часть бедных английских рабочих "с плохо скрываемой надеждой" надеялись, что война таки неизбежна и настроения их были прогерманскими.

Писатель, хоть и сочувствовал бедным, но и констатировал, что отсутствие денег часто отбирает у людей разум и заставляет придерживаться диких политических взглядов. Их легко натравить на какую-то группу, заверив, что именно они виноваты в этой бедности.

Писатель, хоть и сочувствовал бедным, но и констатировал, что отсутствие денег часто отбирает у людей разум и заставляет придерживаться диких политических взглядов.

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Оруэлл описывает один из митингов основателя Британского союза фашистов Освальда Мосли:

"Он очень хороший оратор. Речь его — обычная трескучая чушь: беспошлинная торговля внутри Империи, евреи и иностранцы, повышение зарплаты, сокращение рабочего дня.

После шикания сначала он рабочую аудиторию легко заморочил… Вину за все он возлагал на таинственные международные стаи евреев, якобы финансирующих среди прочего лейбористскую партию и Советы.

Заявление о международном положении: "Мы сражались с немцами в их споре с Британией; мы не будем сражаться с ними в их споре с евреями" - встретили громкими аплодисментами.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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