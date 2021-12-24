Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в консульство России во Львове: в МИД РФ вызвали поверенного в делах Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



МИД России заявил украинскому дипломату протест и потребовал, чтобы Украина выполняла международные обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских представительств.



В российском МИДе утверждают, что 24 декабря неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с загоревшейся зажигательной смесью, "создавшей угрозу безопасности зарубежному учреждению".



"По этому случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных", - говорится в заявлении МИД РФ.



Аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.

Напомним, 24 декабря в генконсульство России во Львове был брошен "коктейль Молотова". В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.