Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в консульство России во Львове: в МИД РФ вызвали поверенного в делах Украины
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы выразить протест в связи с инцидентом возле генконсульства РФ во Львове
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
МИД России заявил украинскому дипломату протест и потребовал, чтобы Украина выполняла международные обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских представительств.
В российском МИДе утверждают, что 24 декабря неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с загоревшейся зажигательной смесью, "создавшей угрозу безопасности зарубежному учреждению".
"По этому случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных", - говорится в заявлении МИД РФ.
Аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.
- Напомним, 24 декабря в генконсульство России во Львове был брошен "коктейль Молотова". В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.
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