Неизвестные в гражданском уничтожили в оккупированном Херсоне мемориал "Слава Украине!", - СМИ

Об этом сообщило местное издание "МОСТ".



"Неизвестные в гражданском разбили мемориал на улице Перекопской. Видео вчера опубликовал один из пропагандистских ресурсов россиян", - указало издание.



Как видно из фото, люди в гражданской одежде сорвали флаг ЕС и разбили стенды с фотографиями Небесной сотни и воинов, погибших в российско-украинской войне.

Напомним, в Херсонской области россияне создали три застеночных.

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