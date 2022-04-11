Неизвестные в гражданском уничтожили в оккупированном Херсоне мемориал "Слава Украине!", - СМИ
В оккупированном Херсоне неизвестные в гражданской одежде уничтожили построенный в 2016-м мемориал "Слава Украине!"
Об этом сообщило местное издание "МОСТ".
"Неизвестные в гражданском разбили мемориал на улице Перекопской. Видео вчера опубликовал один из пропагандистских ресурсов россиян", - указало издание.
Как видно из фото, люди в гражданской одежде сорвали флаг ЕС и разбили стенды с фотографиями Небесной сотни и воинов, погибших в российско-украинской войне.
- Напомним, в Херсонской области россияне создали три застеночных.
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