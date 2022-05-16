Об этом сообщает ГПСУ.

Сообщается, что ночью 16 мая крымские партизаны выкрасили здание российской оккупационной администрации города Евпатория в цвета флага Украины.

Пока об активистах более подробной информации нет.

Напомним, 14 мая британская разведка обнародовала информацию о том, что оккупационные "власти" пытаются включить Херсон в состав РФ

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