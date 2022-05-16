Неизвестные в Евпатории выкрасили здание оккупационной администрации в сине-желтый
Крымские партизаны в Евпатории выкрасили здание оккупационной администрации в цвета флага Украины
Об этом сообщает ГПСУ.
Сообщается, что ночью 16 мая крымские партизаны выкрасили здание российской оккупационной администрации города Евпатория в цвета флага Украины.
Пока об активистах более подробной информации нет.
- Напомним, 14 мая британская разведка обнародовала информацию о том, что оккупационные "власти" пытаются включить Херсон в состав РФ
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