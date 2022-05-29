Неизвестные разбили окна "Макдональдса" в центре Пензы – СМИ

Об этом сообщил и обнародовал видео российский телеграм-канал "ЧТД".

"В центре Пензы разгромили "Макдональдс". Неизвестные выбили окна и разрисовали двери буквами Z и V", – говорится в сообщении.

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