Неизвестные пытались шпионить за тренировкой украинских военных в Германии, - Business Insider
Неизвестные, вероятно, пытались шпионить за тренировочным полигоном Бундесвера "Wildflecken" с помощью беспилотников в ночь с 30 сентября на 1 октября, где украинские военные учатся на бронеавтомобилях Dingo
Эту информацию изданию Business Insider подтвердило федеральное министерство обороны Германии.
Ведомство подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и землей Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.
От источников в сфере безопасности Business Insider узнали, что беспилотников у тренировочного полигона было не менее десяти. В то же время утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".
Кто стоит за вероятной слежкой за украинскими военными в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что это может быть Россия.
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- 26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.
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