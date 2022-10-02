Эту информацию изданию Business Insider подтвердило федеральное министерство обороны Германии.

Ведомство подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и землей Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.

От источников в сфере безопасности Business Insider узнали, что беспилотников у тренировочного полигона было не менее десяти. В то же время утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".

Кто стоит за вероятной слежкой за украинскими военными в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что это может быть Россия.

16 июня разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона, который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. "Если бы офицеру разведки удалось начать работу в МКС, он мог бы собирать там разведывательные данные и искать (или вербовать) источники, чтобы организовать доступ к цифровой базе данных суда", – сказал шеф нидерландской разведки Эрик Акербум.

26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.