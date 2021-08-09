Неизвестные подожгли дверь посольства Беларуси в Бельгии

Об этом рассказывает Белсат.



Напомним, ровно год назад, в воскресенье, 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты, как только завершился последний день выборов президента.



В десятках городов разгневанные граждане вышли на протест из-за фальсификации выборов в стране. В ночь с 9 на 10 августа по сообщению министерства внутренних дел Республики Беларусь акции состоялись в 33 городах .



"Вот так теперь выглядит вход в белорусского посольства в Брюсселе", - написалиы журналисты Белсата в соцсетях.





Напомним, 27 июля в Париже неизвестные ночью бросили три бутылки с бензином в здание посольства Кубы. В стране в это время проходили самые массовые за десятки лет протесты