Неизвестные подожгли дверь посольства Беларуси в Бельгии
В ночь на 9 августа неизвестные подожгли дверь и крыльцо посольства Беларуси в Брюсселе
Об этом рассказывает Белсат.
Напомним, ровно год назад, в воскресенье, 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты, как только завершился последний день выборов президента.
В десятках городов разгневанные граждане вышли на протест из-за фальсификации выборов в стране. В ночь с 9 на 10 августа по сообщению министерства внутренних дел Республики Беларусь акции состоялись в 33 городах .
"Вот так теперь выглядит вход в белорусского посольства в Брюсселе", - написалиы журналисты Белсата в соцсетях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.97
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное