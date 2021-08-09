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Неизвестные подожгли дверь посольства Беларуси в Бельгии

9 августа, 2021 понедельник
18:18
Мир

В ночь на 9 августа неизвестные подожгли дверь и крыльцо посольства Беларуси в Брюсселе

Об этом рассказывает Белсат.

Напомним, ровно год назад, в воскресенье, 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты, как только завершился последний день выборов президента.

В десятках городов разгневанные граждане вышли на протест из-за фальсификации выборов в стране. В ночь с 9 на 10 августа по сообщению министерства внутренних дел Республики Беларусь акции состоялись в 33 городах .

"Вот так теперь выглядит вход в белорусского посольства в Брюсселе", - написалиы журналисты Белсата в соцсетях.

Напомним, 27 июля в Париже неизвестные ночью бросили три бутылки с бензином в здание посольства Кубы. В стране в это время проходили самые массовые за десятки лет протесты
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