Неизвестные бросили 140 кошек умирать под солнцем в пустыне Абу-Даби
В пустыне Абу-Даби, где в сентябре температура достигла максимума в 40,5°C, неизвестные бросили на произвол судьбы более 140 кошек, некоторые из них были оставлены умирать в переносках, а некоторые - вынуждены были бродить по пустыне без еды и воды
Об этом сообщает CNN.
Жители ОАЭ обнаружили более 140 котов, выброшенных на стоянке в пустыне Абу-Даби, это явление вызвало критику со стороны международных организаций по защите прав животных и послужило поводом для правительственного расследования.
По словам местного, участвовавшего в спасении, коты были разных пород, в том числе неместных, таких как персы. Они были оставлены умирать в ловушке в своих переносках или бродили по пустыне без еды, убежища и воды.
Животных бросили через дорогу от государственного приюта для животных Абу-Даби в аль-Фалах, жилом районе Абу-Даби. В приюте заявили, что якобы не знали об инциденте и отказались от дальнейших комментариев.
Спасатели насчитали 50 мертвых кошек. С конца сентября спасли 95. Некоторые животные имели микрочипы, что свидетельствует о том, что они не были бездомными.
В сентябре температура в Абу-Даби достигла максимума в 40,5°C. Днем температура в пустыне бывает еще выше. Этот инцидент вызвал критику международных зоозащитных организаций и активистов.
Организация по защите животных "Люди за нравственное обращение с животными" (PETA) предложила вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за информацию о том, "кто выбросил этих кошек в пустыню", - заявил вице-президент PETA в Азии Джейсон Бейкер.
Команда волонтеров продолжает спасать животных, чипировать их и искать дома.
"Свалки" для животных широко распространены в Абу-Даби и Дубае, и это не единичный случай, говорится в заявлении Международной организации защиты животных (OIPA), которое уже много лет проводит кампании по защите беспризорных животных в ОАЭ.
- 24 сентября в киевском приюте для животных произошел пожар, в результате чего 7 кошек погибли, других удалось спасти, сообщили полицейские и начали следствие.
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