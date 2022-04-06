Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.



"Тот факт, что (президент России Владимир Путин. – Ред.) собирается сосредоточиться на меньшей географической территории, несомненно, является доказательством вероятности того, что насилие будет продолжаться", – сказал Кирби.



"В этой части Украины (на Востоке. - Ред.) это может даже усилиться".

Кирби повторил, что Украина "совершенно" может выиграть войну, о чем свидетельствует неспособность Путина достичь своих стратегических целей.

"Мариуполь до сих пор не взят. Он убрал свои силы из Киева. Он ушел из Чернигова. Харьков не взяли. На юге Николаев не взяли, – сказал Кирби. – Поэтому я думаю, что доказательства есть буквально в результатах, которые вы видите каждый день".



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