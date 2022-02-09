Неизвестно, будет ли эстафета: президент Федерации биатлона рассказал о ситуации в сборной Украины

Об этом Бринзак заявил в интервью 24 каналу.

По его словам, пока неизвестно, сможет ли женская сборная Украины выступить в эстафете.

"Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Неизвестно, будет ли эстафета, поскольку всего трое здоровых биатлонисток", - сказал Бринзак.

Он отметил, что Елена Белосюк и Дарья Блашко, сдавшие в Пекине положительные тесты на COVID-19, до сих пор на самоизоляции.

"Они полностью изолированы в комнатах. Им доступны тренажеры, но не больше. Им нельзя выходить из помещения. Белосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. Блашко вообще без симптомов, но цифры не дают возможности выйти из изоляции", - рассказал. Бринзак.

Он добавил, что в Китай уже прибыла запасная биатлонистка Анастасия Меркушина, но ей понадобится определенное время на акклиматизацию, поэтому рассчитывать на высокие результаты в спринте, который состоится 11 февраля, не стоит.

"Меркушина уже присоединилась к основной команде и начала тренироваться. Она сможет выступить в спринте. Однако она поздно прилетела, нужно минимум семь-восемь дней на акклиматизацию. Поэтому у нее будет тяжелое состояние для гонки. Но мы ничего с этим не можем поделать, придется рисковать", - объяснил Бринзак.

Женская эстафета на Олимпиаде в Пекине пройдет 16 февраля.

Напомним, 7 февраля Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления в Пекине.

9 февраля Семеренко заявила, что решила досрочно прекратить выступления на Олимпийских играх в Пекине, чтобы дать дорогу молодым.

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