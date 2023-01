Об этом и не только мировые СМИ писали 30 января:

The New York Times:

"Рискованная торговля в Украине становится более рискованной среди войны" - в статье с таким заголовком американские журналисты рассказывают о том, как российское вторжение нарушило работу социальных служб в Украине, которые помогают уменьшить вред женщинам и мужчинам, продающим секс-услуги, что угрожает здоровью населения.

В другой публикации издание анализирует , как Россия обходит наказание Запада с помощью друзей. Именно рост торговли со стороны соседей и союзников РФ указывает на одну из причин, почему ее экономика остается столь устойчивой после масштабных санкций.

Украина и Россия ведут очень жесткую битву за Бахмут. Российские войска усиливают давление на ключевой восточноукраинский город, бросая волны боевиков, чтобы сломить сопротивление Украины, и атакуя ее линии поставок, направленные на обеспечение первой значительной победы Москвы на поле боя за несколько месяцев. Украинские военные говорят , что своими недавними достижениями на поле боя Россия обязана увеличению численности войск.

NYT отмечает , что, имея танки в разработке, Украина удваивает свои усилия, чтобы получить военные самолеты. Российское вторжение побудило западные страны поставлять растущий список вооружений Киеву. Такие расширения, в частности, недавнее соглашение о начале поставки Украине танков немецкого и американского производства, обещали оборудование, которое ранее казалось недостижимым. На очереди – истребители.

Вместе с тем, журналисты отмечают , что после того, как союзники по НАТО согласились направить Украине танки, главный вопрос состоит в том, когда они действительно будут развернуты на поле боя, что зависит от логистики и подготовки, и прибудут ли вовремя, чтобы отбить российское наступление, которое ожидается уже в феврале.

Международный валютный фонд заявил , что из-за влияния войны в Украине мировая экономика замедлится в этом году, поскольку центральные банки продолжают повышать процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. МВФ также предположил, что рост будет более устойчивым, чем предполагалось ранее.

The Washington Post:

Американское медиа предлагает интервью с главой украинской разведки Кириллом Будановым, который был одним из немногих высокопоставленных чиновников, предсказавших войну в Украине. В начале прошлого года от его прогнозов отказались, но теперь идеи Буданова имеют большой вес для президента Зеленского и других представителей власти, пишет издание. Главный украинский разведчик спрогнозировал, что аннексированный Крым будет возвращен Украине и что Россия не будет использовать ядерное оружие для борьбы за землю. По словам Буданова, "все началось в Крыму в 2014 году, и там все закончится".

Также журналисты отмечают заявление президента Байдена, что США не будут посылать истребители F-16 в Украину, который отверг новые призывы официальных лиц Киева по этому передовому оружию, чтобы изменить ход конфликта и усилить контроль Украины над собственным воздушным пространством. В то же время в Киеве истребители называют "следующим большим препятствием".

Британская разведка предупредила , что Москва, вероятно, готовится открыть новый фронт наступления на Востоке Украины с реальной вероятностью небольших успехов. Эскалация также способствовала б отвлечению украинских сил от обороны Бахмутского направления, что вызывает серьезные споры.

The Guardian:

Предлагается статья об восстановлении в зоне боевых действий, отмечая, что сейчас нет времени для грандиозных визий в Украине. Когда люди пытаются перестроить свою жизнь, внимание уделяется важным проектам, жизненно необходимым для выживания страны.

Джо Байден заявил , что США не будут поставлять истребители F-16 в Украину, в короткой беседе с журналистами ночью, что является значительной и потенциально окончательной неудачей кампании Киева получить скоростные самолеты, которая быстро набирала обороты.

Вторжение России в Украину помогло "открыть глаза" на идею реформирования все более драконовских законов Англии о клевете и конфиденциальности, по словам одного из ведущих медиа-защитников страны Джеффри Робертсона. Он считает , что состоятельные россияне используют правовую систему для устрашения британских журналистов и издателей.

Журналисты пишут о складе с немецкими "леопардами" в бельгийском городке, которые так нужны Украине. Ангар, где ряды за рядами находится тяжелая техника, принадлежит бельгийской оборонной компании ОIР и содержит один из крупнейших частных запасов оружия в Европе. Глава компании Фредди Верслюйс отмечает, что многие из этих танков стоят там годами, поэтому надеется, что пришло время, когда они наконец-то будут задействованы в Украине.

По словам западного чиновника, военные потери с обеих сторон в войне составляют около 200 тысяч человек, при этом одинаково количество убитых и раненых с обеих сторон. Однако большая часть россиян была убита, добавил чиновник, потому что они вели наступление, то есть "у них больше смертей, чем у украинцев в целом".

Великобритания ускоряет поддержку Украины, поскольку "длительная безысходность пойдет только на пользу России". Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддерживает ускорение поддержки Украины после завершения проверки того, что "длительный тупик" в конфликте пойдет на пользу России.

Россия готовится к "неизбежному" наступлению на Украину в ближайшее время, и, по мнению аналитиков, вероятным планом действий будет наступление в ближайшие месяцы. Ссылаясь на западные, украинские и российские источники, пишет аналитический центр США Institute for the Study of War.

Франция направит Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar, заявил министр обороны Себастьен Лекорню. Выступая после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Париже, Лекорню сказал, что они обсудили подготовку украинских пилотов для полетов на французских истребителях, но решение еще не принято.

Politico:

Британское правительство исключило отправку истребителей в Украину. Официальный представитель премьер-министра Риши Сунака заявил, что британские истребители F-35 "чрезвычайно сложны и нужны месяцы, чтобы научиться летать". Даунинг-стрит заявляет, что будет "внимательно прислушиваться" к запросам Украины о поддержке в войне с Россией.

По мнению бельгийского депутата Европарламента Ги Верхофстадта, Россия могла бы не вторгнуться в Украину, если бы не Brexit. Он добавил, что "объединенная Европа, особенно в вопросах обороны, оказала бы огромное влияние" в борьбе с Путиным.

Речь идет и об угольной энергетике. Издание отмечает , что использование угольной электроэнергии в ЕС в прошлом году возросло, поскольку страны столкнулись с дефицитом энергоносителей, что связано с вторжением России в Украину, но это увеличение не было таким высоким, как многие опасались.

Медиа предлагает результаты совместной пресс-конференции канцлера Германии Олафа Шольца и недавно вступившего в должность президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Оба политика обменялись сомнениями относительно того, кто несет ответственность за вторжение России в Украину, поскольку бразильский лидер предположил, что Киев также может быть виноват.

Также анализируется рейтинг коррумпированных стран ЕС. Согласно последнему отчету Transparency International, Венгрия (42 балла) считается страной с худшим уровнем коррупции в государственном секторе в ЕС. С 28 баллами Россия имеет один из самых низких результатов в Восточной Европе, а ее полномасштабное вторжение в Украину прошлого февраля является "ярким напоминанием об угрозе коррупции и отсутствии подотчетности правительства для глобального мира и безопасности". Оценка Украины лишь немного выше (33), но с начала войны страна "осуществляет важные реформы и неуклонно улучшается".

CNN:

Издание предлагает эксклюзивное интервью с бывшим наемником Вагнера, который говорит, что жестокость, свидетелем которой он был в Украине, в конце концов подтолкнула его к дезертирству. Андрей Медведев общался с журналистом CNN из столицы Норвегии Осло, где он ищет убежища после пересечения арктической границы этой страны из России.

В верхушке российского правительства растет разногласие между официальной армией президента Владимира Путина и негласными наемниками, которые добились определенных успехов для России в Украине. Учредитель частной военной компании Wagner Group Евгений Пригожин открыто критиковал российскую армию и ее бюрократию.

В Белом доме заявляют , что США, вероятно, вскоре объявит еще один пакет помощи Украине в сфере безопасности. По словам пресс-секретаря Белого дома Оливии Далтон, США, вероятно, объявят о дальнейшей помощи в сфере безопасности Украины "в скором времени".

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сказал , что Россия была вынуждена отправить домой более 9000 человек, которые были "незаконно мобилизованы". При том, по его словам, мобилизация в России давно не производилась, и это "обнаружило много существенных проблем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещали во вторник укреплять связи, заявив , что Пекин и Москва ведут "авторитарный толчок против международного порядка, основанного на правилах".

Пока продолжаются бои за ключевой восточный город Бахмут, украинским войскам удалось уничтожить российские окопы в окрестностях города, превратив их в "могилу", пишет издание со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Кроме того, речь идет о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) исключает "клеветнические заявления" помощника президента Украины Михаила Подоляка после решения комитета рассмотреть возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Бывший спичрайтер Путина говорит , что военный переворот становится возможным в России, поскольку война в Украине продолжается. Следовательно, потери России в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные санкциями Запада, россияне будут искать кого обвинить.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, срок действия последнего элемента двустороннего договора о контроле ядерных вооружений между Россией и Соединенными Штатами может истечь через три года без замены.

BBC:

Медиа анализирует , что западные союзники посылают Киеву неоднозначные сообщения на военных самолетах. В частности, президент США Джо Байден исключил возможность предоставления Украине истребителей F-16, несмотря на новые призывы чиновников Киева относительно срочной авиационной поддержки. Великобритания также заявила, что для нее "непрактично" отправлять свои самолеты в Украину. Между тем, Эмманюэль Макрон из Франции заявил, что "по определению ничего не исключено" перед встречей с украинским министром.

Gazeta Wyborcza:

Польское медиа также пишет о поездке канцлера Германии Олафа Шольца в Латинскую Америку, во время которой ему не удалось убедить основные страны континента поддержать Украину против России. Визит Шольца имел целью закрепить приверженность Германии и ЕС к сотрудничеству с важнейшими демократическими странами, сотрудничеству в охране природы и поддержке пошатнувшейся экономической интеграции Южной Америки.

Киев утверждает, что для отпора российской агрессии ему нужна современная авиация, а также танки. И он уверен, что Запад - как и с бронетехническим оружием - скажет "да", передают журналисты. Украинцев не беспокоит волна заявлений западных партнеров (недавно президент Байден и канцлер Шольц это исключили) о поставках современных боевых самолетов. В Киеве уже точно посчитали, сколько им нужно.

В то же время, президент США Джо Байден исключил возможность отправки Украине истребителей F-16, но добавил, что из Америки в Европу уже плывут боевые машины Bradley. В Пентагоне подчеркнули: готовим украинцев к весне, потому что будет наступление России.

Также отмечается , что президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике НАТО за сообщение об отправке танков Украине. "Я против отправки туда любого летального оружия", – сказал тот.

Издание говорит , что президент США Джо Байден заявил, что посетит Польшу. Джо Байден, однако, подчеркнул, что не знает когда. Американские СМИ предполагают, что это должно произойти приблизительно в годовщину российского вторжения в Украину.

Польское медиа предлагает мнение о том, что происходит в России. Речь идет о двух братьях – миллиардере Юрии и "физике" Михаиле Ковальчуке, которым приписывают огромное влияние на Владимира Путина. Они знают его самые сокровенные тайны, контролируют теневые сделки, задают тон пропаганде. Оба брата также кормят Путина опасной чушью и фобиями.

