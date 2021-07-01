Неистовство и слезы: Комментатор Вацко выложил видео своей бурной реакции на победный гол Довбика

Видео Вацко обнародовал в Instagram.

Комментатор телеканала "Футбол 1" бурно отреагировал на гол Довбика в конце дополнительного времени, принесший Украине победу над Швецией 2:1, а на его глазах выступили слезы.

"Я думал, что с возрастом это пройдет... На пятом десятке нужно быть спокойнее, взвешеннее, сдержаннее, уравновешеннее. Но пока не получается. Наверное, именно за это я и люблю футбол и свою профессию. Нерв, драйв, эмоция, адреналин. Бессонная ночь. Опустошение. И ожидания новой игры. Новой истории.

С историческим четвертьфиналом Евро тебя, наша футбольная Украина! Героям Слава!!! ", - написал Вацко.

Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

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