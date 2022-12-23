Неистфак, 18:30. КОНЕЦ ГЕТМАНЩИНЫ: Как Россия навязывала свои политические институты
Конец Гетманщины: как Россия навязывала свои политические институты в 18 веке?
Что мы знаем о последнем гетмане Кирилле Разумовском?
Как российская империя пыталась интегрировать украинские территории?
Было ли какое-то сопротивление среди казацкой элиты по поводу ликвидации автономии?
Светлана Потапенко, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница института украинской археографии и источниковедения имени М. Грушевского
Круг научных интересов охватывает раннемодерную историю Украины, в частности, источниковедческие проблемы истории украинского казачества, социальную историю Слободской Украины и Гетманщины XVII–XVIII вв., генеалогию украинских казацко-старшинских родов.
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НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, россиянах, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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