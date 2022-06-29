Неисправность и "авария": вертолеты россиян самоуничтожаются на временно оккупированных территориях
Вечером 28 июня недалеко от села Владимировка Запорожской области упал вертолет РФ, вероятно, после этого он загорелся
Об одном из таких "самоуничтожений" сообщил в телеграмм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан .
"Вчера около 18:30 - 19:00 в Акимовском районе недалеко от села Владимировка находившиеся в полях работники стали свидетелями падения вертолета россиян. Скорее всего произошло из-за технической неисправности, или он что-то задел.
После падения поднялся черный дым, судя по всему, загорелся. После падения к месту приехало много русских и так называемая "милиция", - говорится в сообщении.
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