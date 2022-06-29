Об одном из таких "самоуничтожений" сообщил в телеграмм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан .

"Вчера около 18:30 - 19:00 в Акимовском районе недалеко от села Владимировка находившиеся в полях работники стали свидетелями падения вертолета россиян. Скорее всего произошло из-за технической неисправности, или он что-то задел.

После падения поднялся черный дым, судя по всему, загорелся. После падения к месту приехало много русских и так называемая "милиция", - говорится в сообщении.

27 июня ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Бойцы 81-й бригады ВСУ показали видео уничтожение батареи российских самоходных гаубиц 2СЗ "Акация".