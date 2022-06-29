English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Неисправность и "авария": вертолеты россиян самоуничтожаются на временно оккупированных территориях

Неисправность и "авария": вертолеты россиян самоуничтожаются на временно оккупированных территориях

29 июня, 2022 среда
15:09
война с Россией

Вечером 28 июня недалеко от села Владимировка Запорожской области упал вертолет РФ, вероятно, после этого он загорелся

Об одном из таких "самоуничтожений" сообщил в телеграмм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан .

"Вчера около 18:30 - 19:00 в Акимовском районе недалеко от села Владимировка находившиеся в полях работники стали свидетелями падения вертолета россиян. Скорее всего произошло из-за технической неисправности, или он что-то задел.

После падения поднялся черный дым, судя по всему, загорелся. После падения к месту приехало много русских и так называемая "милиция", - говорится в сообщении.

  • 27 июня ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
  • Бойцы 81-й бригады ВСУ показали видео уничтожение батареи российских самоходных гаубиц 2СЗ "Акация".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Мелитополь
Запорожская область
Читайте также:
спека
28 июня, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине спадет жара
Віталій Портников
27 июня, 2022 понедельник
Если Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, военные Беларуси его выполнят, - Виталий Портников
Роман Безсмертний
28 июня, 2022 вторник
Лукашенко не контролирует собственное войско, - дипломат Бессмертный
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.36
    Покупка 34.36
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
16:21
Обновлено
Украина может рассчитывать на НАТО, насколько это потребуется, - генсек Альянса
16:11
Эксклюзив
Россия превратилась из стратегического партнера в угрозу для НАТО, - Столтенберг
16:10
Эвакуировали подъемным краном: в Николаеве из разрушенного Россией дома спасли лабрадора
16:04
HIMARS
Отбросить РФ на линию 23 февраля: экс-командующий армией США в Европе Годжес назвал количество нужных Украине РСЗО HIMARS
15:57
Кулеба
России слишком долго потакали: Кулеба призвал ОБСЕ как можно быстрее остановить полномочия РФ
15:42
В Германии заявили, что не готовы конкретизировать гарантии безопасности для Украины
15:26
Китайский космический корабль сделал снимки всей поверхности Марса, включая южный полюс
15:24
Эксклюзив
Владимир Омелян
Западные страны сейчас вкладывают миллиарды долларов в Украину, это, в частности, и средства налогоплательщиков, - дипломат Владимир Омелян
15:18
Эксклюзив
Россияне пытаются привлечь гражданские суда для снабжения боеприпасами на остров Змеиный, - полковник ВСУ Костенко
15:00
Британский миллиардер Бренсон посетил Гостомель
14:59
В небе Одесчины ПВО сбила российскую ракету Х-22
14:58
Более 10 тыс. журналистов получили разрешения работать в зоне боевых действий в Украине, - Мотузяник
14:56
За неуплату налогов суд арестовал имущество гражданина РФ на 1,3 млрд. грн
14:50
Загрязнение воздуха
Около 10% случаев рака в Европе вызваны загрязнением окружающей среды, - Европейское агентство по окружающей среде
14:43
Российские захватчики уничтожили Северодонецкую ТЭЦ - Энергоатом
14:35
На фото захисники України
Отечественный бизнес активно поддерживает украинскую армию
14:33
СБУ
СБУ сообщила о подозрениях еще 5 предателям, помогающим захватчикам на оккупированной территории
14:28
Промоутер рассказал, что военные сказали Усику перед его отъездом из Украины
14:25
"Или неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война РФ с вами", - Зеленский обратился к участникам саммита НАТО
14:18
Норвегия передаст Украине реактивные установки, бьющие на дистанцию до 300 км
14:17
Эксклюзив
Мы не сталкивались с такими масштабами идентификации тел, – Елена Толкачева
14:11
В Николаеве на взятке 50 тыс. грн задержали командира автомобильной роты
14:08
Необходимо обеспечить поражение России в войне против Украины, - министр иностранных дел Великобритании Трасс
14:04
Великобритания ввела санкции против племянницы Путина и второго богатейшего человека в России
14:01
Украинские десантники и пехотинцы уничтожили батарею российских самоходных гаубиц "Акация"
13:51
Украинская компания инвестирует $6,5 млн в промышленные помещения для релокации бизнесов в Белую Церковь
13:49
В Одессе раздался взрыв, поднялось облако дыма
13:46
В НАТО объявили, что войдет в новый пакет помощи
13:45
Оккупанты пытками требуют у работников ЗАЭС "признаний" в хранении оружия на станции
13:41
Оккупанты бросили на Лисичанск две батальонно-тактические группы тяжелой техники, - Гайдай
13:40
Виталий Портников
Автократия всегда уничтожает свободу медиа
13:36
ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза
13:34
Эксклюзив
Битва за Славянск может стать самой масштабной в современной истории, - военный эксперт Коваленко
13:34
В Москве – большой пожар, вероятно, горят шины
13:21
Эксклюзив
Необходимо ускорить процесс переобучения украинских пилотов работе на самолетах F15 и F16, - Згурец
13:21
Нарушили санкции: США добавили 5 китайских компаний в черный список из-за помощи РФ
13:18
байден
Байден рассказал, в какие страны США перебросят дополнительные военные подразделения
13:12
Обновлено
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
12:59
Борис Джонсон
На саммите НАТО буду призывать соотечественников и дальше делать все возможное для поддержки Украины, - Джонсон
12:50
В Полтавской области проверят все ТРЦ на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV