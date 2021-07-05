"Негативный пример": военный эксперт назвал участие 32 стран в Sea Breeze-2021 неожиданным для РФ

Об этом он сообщил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV

"По количеству стран-участниц военных учений Sea Breeze, они беспрецедентны - 32 страны. Кстати, я напомню, в НАТО входит 29 государств, Южная Корея и Япония не являются членами Альянса, но они здесь присутствуют. И для России это очень неожиданный и отрицательный пример. Япония поняла, что если нажать с Запада, то может с Востока от России что-то отвалится. Они имеют спорные территории - острова", - отметил Жданов.

Эксперт добавил, что учения Sea Breeze имеют мощный военный компонент: 6-й флот США, сухопутная группировка с новейшим вооружением, около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов.

"Генеральный секретарь НАТО также заявил, что они остаются в Черном море на постоянной основе. Я так понимаю, что они подстраховывают нас в том смысле, что согласно выступлению президента Украины Владимира Зеленского, к концу 2023 года мы сформируем москитный флот. Нам передадут ракетные катера Mark 6, минный тральщик, начнут поставлять катера из Великобритании. То есть у нас более-менее появится боевой потенциал на воде. А до этого момента НАТО будет постоянно присутствовать в акватории Черного моря", - сообщил Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что присутствие Североатлантического альянса в Черном море - это гарантия того, что морское направление у нас будет прикрыто.

"Со стороны Российской Федерации провокации пока идут на безопасном расстоянии. Россияне боятся приближаться и боятся спровоцировать даже предупредительный огонь в свою сторону. Россия не была готова к тому, что учение было организовано внезапно. РФ не ожидала такого большого количества стран-участниц и боевых потенциалов, собранных во всех трех компонентах: в воздухе, на море и на суше", - отметил Жданов.

Напомним, учениея Sea Breeze-2021 продолжаются с 28 июня по 10 июля. Их главная цель - повысить совместимость подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по обеспечению морской безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные учения Sea Breeze-2021 являются сигналом, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Россия усиливает группировку военных кораблей в Черном море на фоне международных военных учений Украины и союзников Sea Breeze-2021.