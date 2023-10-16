Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море у побережья Румынии, - Reuters
Танкер с нефтепродуктами под либерийским флагом наткнулся на мину в Черном море недалеко от румынского побережья
Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство Reuters и его источники.
Событие произошло 15 октября. В ходе этого танкер Ali Najafov получил лишь небольшие повреждения, а экипаж остался целым.
Как рассказал глава консалтинговой фирмы Bosphorus Observer Йорук Исик, танкер двигался возле Сулинского канала вблизи Румынии.
Сообщается, что отдельный украинский источник подтвердил эту историю.
Это второй случай в этом месяце, когда судно попадает на плавучую мину.
- Напомним, 5 октября появилась информация, что турецкое грузовое судно взорвалось на мини в Черном море у берегов Румынии, а именно у устья Дуная, в 11 морских милях к северу от города Сулина. В ВМС Украины возразили: "Такая информация проходила, однако... мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности".
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