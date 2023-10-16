Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море у побережья Румынии, - Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство Reuters и его источники.

Событие произошло 15 октября. В ходе этого танкер Ali Najafov получил лишь небольшие повреждения, а экипаж остался целым.

Как рассказал глава консалтинговой фирмы Bosphorus Observer Йорук Исик, танкер двигался возле Сулинского канала вблизи Румынии.

Сообщается, что отдельный украинский источник подтвердил эту историю.

Это второй случай в этом месяце, когда судно попадает на плавучую мину.