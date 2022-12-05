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Нефтяное эмбарго сократит вдвое доходы РФ от экспорта сырой нефти, - главный редактор BlackSeaNews Клименко

5 декабря, 2022 понедельник
17:26
Экономика

Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews, отметил, что в среднем из региона Черного моря ежемесячно Россия экспортировала 45-47% сырой нефти в страны ЕС, а 53-55% в другие страны

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В информационном пространстве тема нефтяного эмбарго ушла на второй план, потому что ее закрыла тема ценового потолка на нефть в $60 за баррель. На самом деле речь идет о двух параллельных процессах. Нефтяное эмбарго с сегодняшнего дня, 5 декабря, вступило в силу, то есть все танкеры с российской сырой нефтью , выходящие из портов РФ, не могут направляться в порты ЕС, однако Болгария является исключением, потому что там расположен НПЗ "Лукойл", и им дали отсрочку до конца 2024 года", - прокомментировал главный редактор портала BlackSeaNews.

Андрей Клименко пояснил, что в исключении в отношении Болгарии применили кучу предохранителей, чтобы не было намерений перепродажи, то есть увеличить объем экспорта нефти в Болгарию с целью дальнейшей продажи.

"В среднем из региона Черного моря ежемесячно Россия экспортировала 3,5 – 3,7 млн тонн российской сырой нефти, из них примерно 45-47% уходили в страны ЕС, а 53-55% направлялись в страны Азии, Южной Америки: Индия, Турция, Сингапур, Малайзия, чуть-чуть Бразилия и другие страны, соответственно, эмбарго приведет к тому, что доходы РФ от экспорта сырой нефти отныне сократятся вдвое. Что касается второй половины этого экспорта в другие страны, там установлен ценовой потолок в $60 за баррель. ЕС и G7 оставили себе возможность регулярно пересматривать уровень этого потолка", - отметил Клименко.

  • 1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель
  • 3 декабря G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть.
  • 5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу

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