Нефтяное эмбарго сократит доходы РФ на четверть, – эксперт по энергетическим вопросам Рябцев

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Россия экспортирует около 230 млн тонн нефти и свыше 140 млн тонн нефтепродуктов, а Европа потребляет 100 млн тонн российской нефти и около 70 млн тонн нефтепродуктов. Если было заявлено, что эмбарго будет касаться 90% этого экспорта, то значит, что Россия потеряет по меньшей мере четверть. от того, что сейчас реализует", – объяснил Рябцев.



Эксперт отметил, что также трудно будет найти на мировом рынке государства или источники, которые могли бы хотя бы частично компенсировать потери, которые понесет РФ.



"Поскольку в федеральном бюджете Российской Федерации доходы от деятельности нефтегазовой промышленности, учитывая сервисные компании и все налоги, составляют от 55 до 60%, соответственно, потеря четверти доходов это достаточно существенно. Хотя не катастрофически и не критично, потому что мы понимаем, сокращаться будут затраты, идущие на социальные выплаты, зарплаты, пенсии, стипендии. То есть социальная сфера и благосостояние населения РФ будут понемногу страдать от этого" - отметил эксперт по энергетическим вопросам.



Геннадий Рябцев подытожил, что эмбарго не остановит войну, ее остановит только победа ВСУ над российскими захватчиками.

Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз убежден, что от блокирования поставок российской нефти через море в страны ЕС Россия недополучит до 14 млрд дол. в бюджет

3 июня ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ, в который входит нефтяное эмбарго.

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