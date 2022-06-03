Нефтяное эмбарго сократит доходы РФ на четверть, – эксперт по энергетическим вопросам Рябцев
Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам отметил, что федеральный бюджет РФ наполняется на 55%-60% от доходов деятельности нефтегазовой промышленности и сокращение объемов экспорта приведет к сокращению расходов на социальные сферы для населения РФ
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Россия экспортирует около 230 млн тонн нефти и свыше 140 млн тонн нефтепродуктов, а Европа потребляет 100 млн тонн российской нефти и около 70 млн тонн нефтепродуктов. Если было заявлено, что эмбарго будет касаться 90% этого экспорта, то значит, что Россия потеряет по меньшей мере четверть. от того, что сейчас реализует", – объяснил Рябцев.
Эксперт отметил, что также трудно будет найти на мировом рынке государства или источники, которые могли бы хотя бы частично компенсировать потери, которые понесет РФ.
"Поскольку в федеральном бюджете Российской Федерации доходы от деятельности нефтегазовой промышленности, учитывая сервисные компании и все налоги, составляют от 55 до 60%, соответственно, потеря четверти доходов это достаточно существенно. Хотя не катастрофически и не критично, потому что мы понимаем, сокращаться будут затраты, идущие на социальные выплаты, зарплаты, пенсии, стипендии. То есть социальная сфера и благосостояние населения РФ будут понемногу страдать от этого" - отметил эксперт по энергетическим вопросам.
Геннадий Рябцев подытожил, что эмбарго не остановит войну, ее остановит только победа ВСУ над российскими захватчиками.
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